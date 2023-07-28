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Trafik magandası makas attı dehşet saçtı! O anlar bakın nasıl kaydedildi

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Trafik magandası makas attı dehşet saçtı! O anlar bakın nasıl kaydedildi

Bursa'da anayolda araçlara makas atan otomobil sürücüsü az daha faciaya sebep oluyordu. Sulama tankerine çarpmaktan son anda kurtulan otomobili motosiklet sürücüsü kaydetti.

Trafik magandası makas attı dehşet saçtı! O anlar bakın nasıl kaydedildi

Bursa’da otomobil sürücü anayolda makas atarken sulama tankerine çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı.

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Trafik magandası makas attı dehşet saçtı! O anlar bakın nasıl kaydedildi

İnsanın içini ürperten olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Süratle seyreden otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirip makas atmak istedi.

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Trafik magandası makas attı dehşet saçtı! O anlar bakın nasıl kaydedildi

Bu esnada yol kenarında bakım çalışması yapan sulama tankerini çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtulan sürücü yürekleri ağıza getirdi.

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Trafik magandası makas attı dehşet saçtı! O anlar bakın nasıl kaydedildi

Facianın eşiğinden dönen sürücünün o anları aynı istikamette seyreden motosiklet sürücüsünün kas kamerasına anbean yansıdı.

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