Trafik lambalarında 4 ışık dönemi başlıyor! Beyaz ışık ne anlama geliyor?

YÜZDE 10'A KADAR HIZLANDIRIYOR

Şu anda ABD’de pilot uygulamalarla denenmeye başlayan bu sistemin, trafik akışını yüzde 10’a kadar hızlandırabileceği belirtiliyor. Ancak, yaygın şekilde kullanılabilmesi için trafikte daha fazla otonom aracın bulunması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Geleceğin şehirlerinde yaygınlaşması beklenen beyaz ışık, trafik yönetiminde teknolojinin nasıl devrim yaratabileceğinin en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yeni sinyal, sadece araçları değil, şehirlerin ulaşım altyapısını da kökten değiştirme potansiyeline sahip.