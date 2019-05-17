Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı

Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, aracın çarpmasıyla ölen tilkinin 2 yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı - Sayfa 1

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Umurca köyünde, aracın çarpması sonucu ölen tilkinin yakında bulunan yuvada yeni doğmuş 2 yavru tilki bulan köylüler durumu Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. 

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Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı - Sayfa 2

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi ile Kırklareli AFAD ekibi, köye gelerek çevredekilerin yardımıyla toprak altındaki 2 yavru tilkiyi kepçe yardımıyla yuvadan aldı

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Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı - Sayfa 3

 Ölen tilkinin yavruları olduğu değerlendirilen 2 tilki, Kırklareli Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi

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Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı - Sayfa 4

 2 yavru tilki, teslim edildikleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde korumaya alındı. Yavru tilkilerin, yeterince büyüdüklerinde doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacakları bildirild

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