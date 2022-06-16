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Trafik kazası geçirmişti! Belçim Bilgin'den sevindirici haber geldi

Trafik kazası geçirmişti! Belçim Bilgin'den sevindirici haber geldi

Son olarak özel bir platformda yayınlanan "Babamın Kemanı" filminde Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu Belçim Bilgin geçtiğimiz ay Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirmişti. Geçirdiği kazada bel bölgesinden darbe alan güzel oyuncudan yeni haber geldi..

Trafik kazası geçirmişti! Belçim Bilgin'den sevindirici haber geldi

Netflix'te yayınlanan "Babamın Kemanı" filminde Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu Belçim Bilgin geçtiğimiz ay Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirmiş, bel bölgesinden darbe almıştı! Bir süredir evinde tedavi gören güzel oyuncudan sevindirici haber geldi..

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Trafik kazası geçirmişti! Belçim Bilgin'den sevindirici haber geldi

Belçim Bilgin geçtiğimiz ay Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken kaza geçirerek bel bölgesinden darbe alan şimdilerde tedavi gören Belçim Bilgin’den sevindiren haber geldi.

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Trafik kazası geçirmişti! Belçim Bilgin'den sevindirici haber geldi

Trafik kazası geçirmişti

Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi oyuncu Belçim Bilgin 17 Nisan'da Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirdi.

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Trafik kazası geçirmişti! Belçim Bilgin'den sevindirici haber geldi

Bir süredir evinde tedavi görüyordu

Belinden sakatlanarak bir süredir evinde rahatsızlıklarla mücadele eden Belçim Bilgin, sık sık sosyal medya hesabından bu süreçte çektiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

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