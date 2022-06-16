Trafik kazası geçirmişti! Belçim Bilgin'den sevindirici haber geldi
Son olarak özel bir platformda yayınlanan "Babamın Kemanı" filminde Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu Belçim Bilgin geçtiğimiz ay Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirmişti. Geçirdiği kazada bel bölgesinden darbe alan güzel oyuncudan yeni haber geldi..
Netflix'te yayınlanan "Babamın Kemanı" filminde Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu Belçim Bilgin geçtiğimiz ay Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirmiş, bel bölgesinden darbe almıştı! Bir süredir evinde tedavi gören güzel oyuncudan sevindirici haber geldi..
Belçim Bilgin geçtiğimiz ay Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken kaza geçirerek bel bölgesinden darbe alan şimdilerde tedavi gören Belçim Bilgin’den sevindiren haber geldi.
Trafik kazası geçirmişti
Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi oyuncu Belçim Bilgin 17 Nisan'da Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirdi.
Bir süredir evinde tedavi görüyordu
Belinden sakatlanarak bir süredir evinde rahatsızlıklarla mücadele eden Belçim Bilgin, sık sık sosyal medya hesabından bu süreçte çektiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.