Trafik kazası geçiren Çılgın Sedat ölümden döndü Son durumu ne?
'Çılgın Sedat' lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.
Şarkıcı Çılgın Sedat, geçtiğimiz cumartesi akşamı Marmaraereğlisi'nden müzisyen arkadaşlarıyla İstanbul'a dönerken korkunç bir trafik kazası geçirdi.
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Çılgın Sedat, ölümden döndüğü anları Beyaz Magazin’e böyle anlattı; "Cumartesi gecesi Marmaraereğlisi'nden dönüyorduk.
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'Çılgın Sedat' lakaplı ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirerek ölümden döndü. Kapurtu olayla ilgili, "Kendimi feda ettim, arabam pert oldu, şuurumu kaybettim, gözümü açtığımda ambulanstaydım." ifadelerini kullandı.
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3 tane müzisyen arkadaşımla yola çıktık. Selimpaşa civarında birden karşıma bir araç çıktı. Kendimi feda ettim, arabam pert oldu, şuurumu kaybettim, gözümü açtığımda ambulanstaydım.
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