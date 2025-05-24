Trafik cezası artıyor mu, yeni cezalar ne kadar olacak?
Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Trafik cezalarının artırılmasını içeren teklifle beraber trafikte şiddetin de önüne geçmeyi hedefleyen maddeler yer aldı. Drift atanlara, alkollü araç kullananlara dair uygulanan cezalarda geniş yer verildi.
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla yeni trafik cezalarını içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Trafikte cep telefonu kullanımı, alkol ve uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımı, karayollarında konvoy, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırı ihlalleri gibi birçok başlık teklifte yer aldı.
TRAFİK CEZALARI 2025
Otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanının uygun görmesi durumunda genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek.
Trafik zabıtasının olmasığı ya da yeterli gelmediği yerlerde genel zabıta trafiği düzenlemede ve trafik suçlarına el koymada yetkili olacak.
Elektronik ortamda tescil şansı olan araçlara 3 gün içinde tescil edilme zorunluluğu gelecek.
Araç sahiplerinin vefatı ardından mirasçıların 90 gün içinde adlarına tescil belgesi almaları gerekecek. Aksi halde söz konusu aracın yeni tescil işlemi yapılmadan karayoluna çıkması durumunda 3 bin TL idari para cezası ile beraber tescil işlemine kadar trafikten men edilecek.
Yönetmelikte belirtilen standartlara göre plaka takmayan ve öngörülen sayıda plaka takmayan sürücüye 4 bin TL ceza ve plakaların uygun hale getirilene kadar trafikten men cezası verilecek.
Plakaların okunamamasına yol açacak değişiklikler yapan sürücülere 140 bin TL ceza ve 30 gün trafikten menedilecek.
Son ihlalden geriye doğru 1 yıl içinde iki veya daha fazla plakanın farklı okunmasına neden olacak değişiklik yapan sürücülere her efasında 280 bin TL ceza ile 60 gün trafikten men söz konusu olacak.
Tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere 46 bin TL ceza, 30 gün sürücü belgesine el konulacak ve 30 gün trafikten menedilecek.