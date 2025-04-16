Trafik cezaları için yeni düzenleme, cezalar artıyor!
Trafik cezalarını artıracak yeni bir düzenleme hazırlanıyor. TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenlemeyle aşırı hız, ışık ihlali ve hatalı şerit değiştirene cezaları artacak.
Alınan bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, trafik kurallarına uymayanlara verilen idari para cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi hazırlamaya başladı.
TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenlemeyle aşırı hız, ışık ihlali ve hatalı şerit değiştirene cezaları artacak.
Teklifle, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek.
Şu an hız sınırını aşanlara 2 bin 167 lira ile 9 bin 267 lira arasında ceza kesiliyor.