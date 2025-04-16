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Trafik cezaları için yeni düzenleme, cezalar artıyor!

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Trafik cezaları için yeni düzenleme, cezalar artıyor!

Trafik cezalarını artıracak yeni bir düzenleme hazırlanıyor. TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenlemeyle aşırı hız, ışık ihlali ve hatalı şerit değiştirene cezaları artacak.

Trafik cezaları için yeni düzenleme, cezalar artıyor!

Alınan bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, trafik kurallarına uymayanlara verilen idari para cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi hazırlamaya başladı.

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Trafik cezaları için yeni düzenleme, cezalar artıyor!

TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenlemeyle aşırı hız, ışık ihlali ve hatalı şerit değiştirene cezaları artacak.

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Trafik cezaları için yeni düzenleme, cezalar artıyor!

Teklifle, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek.

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Trafik cezaları için yeni düzenleme, cezalar artıyor!

Şu an hız sınırını aşanlara 2 bin 167 lira ile 9 bin 267 lira arasında ceza kesiliyor.

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