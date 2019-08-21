Trabzon'un Sürmene ilçesinde arıcılık tesisine ayı dadandı! Onlar bile balın iyisinden anlıyor

Anzer balını yedi reçele ise bakmadı

Tesiste kaldığı sırada kimi zaman ayılarla karşılaşan ve balları korumak için verdiği mücadelesiyle aksiyon filmlerini aratmayan Sedef, geçen yıl tesise gelip, çevresindeki ağaçlara tırmanarak çıktıkları konteyner üzerindeki kovanları parçalayarak balları yemeyi başaran ayıları, bu kez teste tabi tuttu. Sedef, kalitesini ayılarla ölçmek istediği elinde bulunan 4 çeşit balı, açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni kayda almak için de foto kapan kameralarını bu noktaya yönlendirdi.