Trabzonspor'un eski yıldızından şok itiraflar! Karım beni bir kez kesti bir kez de yaktı
TRABZONSPOR forması altında yıldızlaşan ve Survivor yarışmasına da katılan 41 yaşındaki Gineli eski milli futbolcu Ibrahim Yattara'dan, karısıyla ilgili ağızları açık bırakan itiraflar geldi.
Trabzonspor ve Survivor yarışmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı 41 yaşındaki Gineli milli eski futbolcu Ibrahim Yattara'nın üst üste yaptığı itirafları ağızları açıkta bıraktı. Daha önce birçok kez çapkınlık iddialarıyla gündeme gelen Yattara, iki çocuğunun annesi Aminata Pendessa ile ilgili inanması zor açıklamalarda bulundu.
8 yıl boyunca Trabzonspor forması giyen eski yıldız İbrahim Yattara, Atakan Kurt'un Youtube kanalına yaptığı açıklamayla ağızları açıkta bıraktı.
Evliliğiyle ilgili konuşan Yattara, eşi Aminata Pendessa’nın çok kıskanç olduğunu söyledi. Çapkınlıklarıyla gündeme gelen Yattara, iki çocuğunun annesi olan eşinin kendisini bir kere kestiğini bir kere de yaktığını açıkladı.
Zaten 'Seni öldüreceğim' demişti
Yattara şöyle konuştu: “Karım beni bir kez kesti, bir kez de ben uyurken peçete yakıp üzerime attı. Bana zaten ‘Seni bir gün öldüreceğim’ demişti."