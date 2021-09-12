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Trabzonspor'un eski yıldızından şok itiraflar! Karım beni bir kez kesti bir kez de yaktı

Trabzonspor'un eski yıldızından şok itiraflar! Karım beni bir kez kesti bir kez de yaktı

TRABZONSPOR forması altında yıldızlaşan ve Survivor yarışmasına da katılan 41 yaşındaki Gineli eski milli futbolcu Ibrahim Yattara'dan, karısıyla ilgili ağızları açık bırakan itiraflar geldi.

Trabzonspor'un eski yıldızından şok itiraflar! Karım beni bir kez kesti bir kez de yaktı

Trabzonspor ve Survivor yarışmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı 41 yaşındaki Gineli milli eski futbolcu Ibrahim Yattara'nın üst üste yaptığı itirafları ağızları açıkta bıraktı. Daha önce birçok kez çapkınlık iddialarıyla gündeme gelen Yattara, iki çocuğunun annesi Aminata Pendessa ile ilgili inanması zor açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor'un eski yıldızından şok itiraflar! Karım beni bir kez kesti bir kez de yaktı

8 yıl boyunca Trabzonspor forması giyen eski yıldız İbrahim Yattara, Atakan Kurt'un Youtube kanalına yaptığı açıklamayla ağızları açıkta bıraktı.

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Trabzonspor'un eski yıldızından şok itiraflar! Karım beni bir kez kesti bir kez de yaktı

Evliliğiyle ilgili konuşan Yattara, eşi Aminata Pendessa’nın çok kıskanç olduğunu söyledi. Çapkınlıklarıyla gündeme gelen Yattara, iki çocuğunun annesi olan eşinin kendisini bir kere kestiğini bir kere de yaktığını açıkladı.

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Trabzonspor'un eski yıldızından şok itiraflar! Karım beni bir kez kesti bir kez de yaktı

Zaten 'Seni öldüreceğim' demişti

Yattara şöyle konuştu: “Karım beni bir kez kesti, bir kez de ben uyurken peçete yakıp üzerime attı. Bana zaten ‘Seni bir gün öldüreceğim’ demişti."

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