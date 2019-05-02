Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla şehir turu

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla şehir turu

Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı'nın, 'bordo-mavi' renklere boyattığı ilk arabası ile şehir turu atarak, vatandaşları gidecekleri yere götürdüğü görüntüler sosyal medyada dikkati çekti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla şehir turu - Sayfa 1

Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Yazıcı'nın, "İlk göz ağrım" diye nitelendirdiği ve bordo-mavi renklere boyattığı araba ile şehir turu atarak, vatandaşları gidecekleri yere götürdüğü görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

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Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla şehir turu - Sayfa 2

Bordo-mavili kulüp tarafından hazırlanan ve kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, taraftarın ilgisini çekti.

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Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla şehir turu - Sayfa 3

"Yusuf Yazıcı ile Şehir Turu" adlı videoda, Yusuf Yazıcı, "İlk göz ağrım ile Trabzonspor taraftarıyla buluşmaya gidiyorum. Bakalım insanlar bana ne soracaklar, ben de nasıl karşılık vereceğim. Ben de merakla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla şehir turu - Sayfa 4

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde arabasına binen Yazıcı, şehir turu attı.

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