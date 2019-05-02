Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla şehir turu

"Yusuf Yazıcı ile Şehir Turu" adlı videoda, Yusuf Yazıcı, "İlk göz ağrım ile Trabzonspor taraftarıyla buluşmaya gidiyorum. Bakalım insanlar bana ne soracaklar, ben de nasıl karşılık vereceğim. Ben de merakla bekliyorum" ifadelerini kullandı.