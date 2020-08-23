Trabzonsporlu futbolculara gelen teklifler bitmek bilmiyor
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ü Milan ile Atalanta, Hosseini'yi Sampdoria, Guilherme'yi Erzurumspor, Ekuban'ı ise Celtic transfer etmek istiyor.
Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırsa da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da Novak ile Sosa Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Bordo-mavililer, kadroyu çok fazla dağıtmak istemese de teklif üstüne teklif geliyor.
ABDÜLKADİR'İ MİLAN VE ATALANTA İSTİYOR
Karadeniz ekibinin yetenekli ismi Abdülkadir Ömür için önce Atalanta'nın ardından da Milan'ın devreye girdiği öğrenildi.
Birkaç hafta önce Ömür için gelen 23 milyon euroluk teklifi reddettiklerini duyuran Başkan Ahmet Ağaoğlu, 21 yaşındaki futbolcuyu daha yüksek rakamlara satmayı planlıyor.
SAMPDORİA, HOSSEİNİ'YE TALİP OLDU
Trabzonspor'da İranlı stoper Hosseini'ye ise İtalya'nın Sampdoria takımı talip oldu. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
ERZURUMSPOR, GUİLHERME'NİN PEŞİNDE
Geçtiğimiz sezonun devre arasında alınan ancak beklentilerin uzağında kalan Guilherme'yi ise Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor istedi. Bordo-mavili yönetim, iyi bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı futbolcuyu göndermeye sıcak bakıyor.