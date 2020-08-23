Trabzonsporlu futbolculara gelen teklifler bitmek bilmiyor

ABDÜLKADİR'İ MİLAN VE ATALANTA İSTİYOR

Karadeniz ekibinin yetenekli ismi Abdülkadir Ömür için önce Atalanta'nın ardından da Milan'ın devreye girdiği öğrenildi.

Birkaç hafta önce Ömür için gelen 23 milyon euroluk teklifi reddettiklerini duyuran Başkan Ahmet Ağaoğlu, 21 yaşındaki futbolcuyu daha yüksek rakamlara satmayı planlıyor.