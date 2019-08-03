Trabzonspor'dan gece yarısı bombası! Alexander Sörloth çoşkuyla karşılandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'dan gece yarısı bombası! Alexander Sörloth çoşkuyla karşılandı

Trabzonspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Alexander Sörloth Trabzon'a geldi. Tarifeli uçak ile gece saat 02:30 sıralarında Trabzon havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar çoşkuyla karşıladı. 

Trabzonspor'dan gece yarısı bombası! Alexander Sörloth çoşkuyla karşılandı - Sayfa 1

Hugo Rodallega'nın yeni sezon öncesi takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alexander Sörloth ile anlaştı.

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Trabzonspor'dan gece yarısı bombası! Alexander Sörloth çoşkuyla karşılandı - Sayfa 2

Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü transferinde de prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Trabzon'a getirdi.

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Trabzonspor'dan gece yarısı bombası! Alexander Sörloth çoşkuyla karşılandı - Sayfa 3

Sabaha karşı Trabzon'a geldi: Tarifeli uçak ile gece saat 02:30 sıralarında Trabzon havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar çoşkuyla karşıladı. Sevgi gösteriler arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Norveçli oyuncu konaklayacağı otele geçti. 

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Trabzonspor'dan gece yarısı bombası! Alexander Sörloth çoşkuyla karşılandı - Sayfa 4

Adı Galatasaray'la anılmıştı: Diğer taraftan, Alexander Sörloth'un adı geçen sezon ara transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı. Norveçli oyuncu, sarı-kırmızılıların kendisini istediğini ifade etmişti.

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