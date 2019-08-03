Trabzonspor'dan gece yarısı bombası! Alexander Sörloth çoşkuyla karşılandı

Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü transferinde de prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Trabzon'a getirdi.

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