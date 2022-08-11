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Trabzonspor yıldız isimle anlaştı! Uçak bugün iniyor...

Trabzonspor yıldız isimle anlaştı! Uçak bugün iniyor...

Trabzonspor, Levante forması giyen Enis Bardhi ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun 14.30'da Trabzon'da olması bekleniyor.

Trabzonspor yıldız isimle anlaştı! Uçak bugün iniyor...

Transfer sezonunun sessiz takımlarından Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasının oynanmasının ardından Levante forması giyen Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı. Enis Bardhi, Makedonya milli takımında 44 kez forma giydi.

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Trabzonspor yıldız isimle anlaştı! Uçak bugün iniyor...

Transfer çalışmalarına devam eden bordo mavililerde yıldız oyuncu imza için Trabzon'a geliyor.

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Trabzonspor yıldız isimle anlaştı! Uçak bugün iniyor...

Trabzonspor'un 27 yaşındaki yeni transferi Enis Bardhi Fırtına'ya imza atmak için bugün 14.30'da Trabzon'da olması bekleniyor.

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Trabzonspor yıldız isimle anlaştı! Uçak bugün iniyor...

Trabzonspor'un bu transfer için İspanyol ekibine 3 milyon Euro bonservis ödeyeceği gelen bilgiler arasında.

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