Trabzonspor, yeni sezona 'merhaba' dedi

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Caleb Ekuban ile John Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı.