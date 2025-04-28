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Trabzonspor U19 takımı için tebrik paylaşımları yağdı

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Trabzonspor U19 takımı için tebrik paylaşımları yağdı

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan ve final oynayan ilk Türk takımı unvanını kazanan Trabzonspor U19, birçok kesimden tebrik mesajı aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu ve Fatih Terim gibi isimler, genç oyuncuların tarihi başarılarıyla gurur duyduklarını belirten paylaşımlar yaptı.

Trabzonspor U19 takımı için tebrik paylaşımları yağdı

UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19, İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı.

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Trabzonspor U19 takımı için tebrik paylaşımları yağdı

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan ilk Türk takımı oldu. Gençlerin bu tarihi başarısı, sosyal medyada da gündem olurken, birçok tebrik paylaşımı yapıldı.

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Trabzonspor U19 takımı için tebrik paylaşımları yağdı

İşte o paylaşımlar

TFF

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Trabzonspor U19 takımı için tebrik paylaşımları yağdı

Dr. Osman Aşkın Bak

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