Trabzonspor U19 takımı için tebrik paylaşımları yağdı
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UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan ve final oynayan ilk Türk takımı unvanını kazanan Trabzonspor U19, birçok kesimden tebrik mesajı aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu ve Fatih Terim gibi isimler, genç oyuncuların tarihi başarılarıyla gurur duyduklarını belirten paylaşımlar yaptı.
UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19, İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı.
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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan ilk Türk takımı oldu. Gençlerin bu tarihi başarısı, sosyal medyada da gündem olurken, birçok tebrik paylaşımı yapıldı.
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İşte o paylaşımlar
TFF
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Dr. Osman Aşkın Bak
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