Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izledi
38 yıl aranın ardından şampiyonluk heyecanı yaşayan Trabzonspor'da kent meydanında da insanlar yoğun bir kalabalık oluşturdu. Bazı taraftarlar maçı direklerin üstünde izledi.
Trabzonspor, şampiyonluk maçında Antalyaspor'u ağırladı.
38 yıllık serisine son vermek isteyen bordo-mavilileri taraftarları da yalnız bırakmadı. Hem statta hem de TV başında yerini alan futbolseverler meydanlara kurulan dev ekranlardan da maçı takip etti.
Direklerin üstüne çıktılar
Cadde ve sokakları hıncahınç dolduran Trabzonlular direklerin bile üstüne çıkarak maçı takip etti.
Trabzonspor taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Fraport Tav Antalyaspor maçını Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulan ekrandan izledi
Karşılaşmaya bilet bulamayan yaklaşık 30 bin taraftar, Avni Aker Millet Bahçesinde bir araya geldi.