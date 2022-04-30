Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izledi

Trabzonspor, şampiyonluk maçında Antalyaspor'u ağırladı.

38 yıllık serisine son vermek isteyen bordo-mavilileri taraftarları da yalnız bırakmadı. Hem statta hem de TV başında yerini alan futbolseverler meydanlara kurulan dev ekranlardan da maçı takip etti.