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Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izledi

Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izledi

38 yıl aranın ardından şampiyonluk heyecanı yaşayan Trabzonspor'da kent meydanında da insanlar yoğun bir kalabalık oluşturdu. Bazı taraftarlar maçı direklerin üstünde izledi.

Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izledi

Trabzonspor, şampiyonluk maçında Antalyaspor'u ağırladı.

38 yıllık serisine son vermek isteyen bordo-mavilileri taraftarları da yalnız bırakmadı. Hem statta hem de TV başında yerini alan futbolseverler meydanlara kurulan dev ekranlardan da maçı takip etti.

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Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izledi

Direklerin üstüne çıktılar
Cadde ve sokakları hıncahınç dolduran Trabzonlular direklerin bile üstüne çıkarak maçı takip etti.

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Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izledi

Trabzonspor taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Fraport Tav Antalyaspor maçını Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulan ekrandan izledi

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Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izledi

Karşılaşmaya bilet bulamayan yaklaşık 30 bin taraftar, Avni Aker Millet Bahçesinde bir araya geldi.

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