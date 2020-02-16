Trabzonspor Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor, etkili bir oyunun ardından 2-1 yendiği Sivasspor'dan liderliği devraldı. Bordo-mavililerde Alexander Sörloth bir gol atarken; diğer golün de hazırlayıcısı oldu. Konuk ekibin sayısı 90+3'te Yatabare'den geldi. Karadeniz Fırtınası, bu galibiyetle puanını 44 yaptı ve bir maç eksiğiyle liderliğe yükseldi. Bir maçı eksik Bordo Mavililer, ligde tam 298 hafta sonra liderlik koltuğuna kuruldu. Haftaya lider giren Sivasspor ise 42 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.
4. dakikada Ndiaye'nin sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen gerisinden Sörloth, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.
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35. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa, sol tarafına gelen topu güçlükle kornere çeldi.
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43. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın kendi yarı alanında uzun pasında, savunmada Goiano'dan sıyrılan Sörloth'un yakın mesafeden vuruşunda, savunmada Caner Osmanpaşa, uzaklaştırmaya çalışırken topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.
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İlk yarı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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