BIST 11.073
DOLAR 42,12
EURO 48,68
ALTIN 5.395,19

Trabzonspor onu 2. Lig'de bulmuştu: 60 milyon Euro'ya Alman devine gidiyor

Trabzonspor onu 2. Lig'de bulmuştu: 60 milyon Euro'ya Alman devine gidiyor

Trabzonspor'un adeta parlayan yıldızı olan Oulai için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Trabzonspor onu 2. Lig'de bulmuştu: 60 milyon Euro'ya Alman devine gidiyor - Resim: 1

19 yaşındaki oyuncu içi Bayern Münih'in 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı yazıldı..

15
Trabzonspor onu 2. Lig'de bulmuştu: 60 milyon Euro'ya Alman devine gidiyor - Resim: 2

Bordo mavililerin sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon euro'ya transfer ettiği Christ İnao Oulai ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı.

Futbolkare'nin iddiasına göre Bayern Münih, Fildişi Sahilli orta sahayı almayı hedefliyor.

25
Trabzonspor onu 2. Lig'de bulmuştu: 60 milyon Euro'ya Alman devine gidiyor - Resim: 3

Alman ekibinin, yaz transfer döneminde 19 yaşındaki oyuncu için 60 milyon euro ödemeye hazırlandığı bildiriliyor.

35
Trabzonspor onu 2. Lig'de bulmuştu: 60 milyon Euro'ya Alman devine gidiyor - Resim: 4

Oulai, 5 yıllık imza atmıştı. 1.73 boyundaki futbolcu, bordo mavili forma ile çıktığı 5 maçta 1 gol attı ve 2 de asist yaptı.

45