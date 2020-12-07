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Trabzonspor konuk ettiği Sivasspor'dan kaçamadı

Süper Lig'de Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, beraberliğe razı oldu. Bordo-mavililer, 45'te Ekuban'la 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğü koruyamadı ve Abdullah Avcı ile çıktığı 3. maçında ilk kez puan kaybetti. Sivasspor, golü 76'da Hakan Arslan'la buldu. Ev sahibi Trabzonspor, bu sonucun ardından 13 puanla 12. sıraya yerleşirken; konuk ekip Sivasspor ise 10 puanla kendisine 16. sırada yer buldu.

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından BB Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarını 1-0 kazanan Trabzonspor, Sivasspor ile yenişemedi.

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Bordo-mavililerin 45. dakikada Ekuban'la 1-0 öne geçtiği karşılaşmada; Sivasspor, 76. dakikada Hakan Arslan'la bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Ev sahibi Trabzonspor, bu sonucun ardından 13 puanla 12. sıraya yerleşirken; konuk ekip Sivasspor ise 10 puanla kendisine 16. sırada yer buldu.

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Trabzonspor: 1 - 1 :Sivasspor

Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Plaza), Ekuban, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 89 Safa Kınalı), Afobe (Dk. 66 Diabete)

Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara (Dk. 65 Kerem Atakan Kesgin), Ziya Erdal, Claudemir (Dk. 55 Barış Yardımcı), Hakan Arslan, Fajr, Yatabare (Dk. 90+2 Cofie), Gradel, Ninga (Dk. 55 Kone)

Goller: Dk. 45 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 76 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 84 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

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