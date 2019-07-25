Trabzonspor Hoffenheim maçı 3-3 bitti

Ekuban'da kampa katıldı

Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili takımın Avusturya kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle izin verilen ve öğle saatlerinde kampa gelen Ganalı oyuncu, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman ile bir süre sohbet etti. Ekuban, Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçını da saha kenarından izledi.