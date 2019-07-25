Trabzonspor Hoffenheim maçı 3-3 bitti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor Hoffenheim maçı 3-3 bitti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi TSG Honffenheim ile oynadığı ilk ciddi sınavında 3-3 berabere kaldı.

Trabzonspor Hoffenheim maçı 3-3 bitti - Sayfa 1

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımı ile karşı karşıya geldi. Hofmaninger Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlanırken, karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

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Trabzonspor Hoffenheim maçı 3-3 bitti - Sayfa 2

Campi ilk kez

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi, Hoffenheim maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk maçına çıktı.

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Trabzonspor Hoffenheim maçı 3-3 bitti - Sayfa 3

Novak riske edilmedi

Trabzonspor'da sağ ayağında hissettiği ağrı nedeniyle dün yapılan antrenmanda yer almayan sol bek oyuncusu Filip Novak, Hoffenheim maçında riske edilmeyerek oynatılmadı. Novak'ın ciddi bir sakatlığının bulunmadığı kaydedildi.

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Trabzonspor Hoffenheim maçı 3-3 bitti - Sayfa 4

Ekuban'da kampa katıldı

Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili takımın Avusturya kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle izin verilen ve öğle saatlerinde kampa gelen Ganalı oyuncu, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman ile bir süre sohbet etti. Ekuban, Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçını da saha kenarından izledi.

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