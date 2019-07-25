Trabzonspor Hoffenheim maçı 3-3 bitti
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi TSG Honffenheim ile oynadığı ilk ciddi sınavında 3-3 berabere kaldı.
Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımı ile karşı karşıya geldi. Hofmaninger Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlanırken, karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.
Campi ilk kez
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi, Hoffenheim maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk maçına çıktı.
Novak riske edilmedi
Trabzonspor'da sağ ayağında hissettiği ağrı nedeniyle dün yapılan antrenmanda yer almayan sol bek oyuncusu Filip Novak, Hoffenheim maçında riske edilmeyerek oynatılmadı. Novak'ın ciddi bir sakatlığının bulunmadığı kaydedildi.
Ekuban'da kampa katıldı
Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili takımın Avusturya kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle izin verilen ve öğle saatlerinde kampa gelen Ganalı oyuncu, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman ile bir süre sohbet etti. Ekuban, Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçını da saha kenarından izledi.