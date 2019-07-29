Trabzonspor Hellas Verona ile berabere kaldı

Kampta ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Haladas ile 0-0, ikinci maçında Almanya'nın Hoffenheim takımıyla 3-3, üçüncü maçında da İtalya'nın Parma takımı ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, son maçında Hellas Verona karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, böylece kampta oynadığı 4 hazırlık maçında da eşitliği bozamadı.