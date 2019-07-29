Trabzonspor Hellas Verona ile berabere kaldı
Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçını İtalya ekibi Hellas Verona ile yaptı. Bordo mavililer müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Trabzonsor oynadığı 4 hazırlık maçından beraberlikle ayrılmış oldu.
Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya'nın Hellas Verona takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Kampta ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Haladas ile 0-0, ikinci maçında Almanya'nın Hoffenheim takımıyla 3-3, üçüncü maçında da İtalya'nın Parma takımı ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, son maçında Hellas Verona karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, böylece kampta oynadığı 4 hazırlık maçında da eşitliği bozamadı.
Bordo mavili takımın kamp yaptığı sahada oynanan karşılaşmaya gurbetçi taraftarlar büyük ilgi göstererek destek verdi.
Trabzonspor’un Çek futbolcusu Filip Novak, sakatlık nedeniyle oynanan ilk üç hazırlık maçında forma giyememişti. Sakatlığı geçen Novak, Verona maçında ise 11’de sahaya çıktı.