Trabzonspor Gaziantepspor hazırlığının karelerini paylaştı

TRABZONSPOR'da Hüseyin Cimşir yönetimindeki disiplinli ilerleyiş antrenmanlara da yansıyor. Bordo-Mavili takım son antrenmanı yarın yaparak Gaziantep'e hareket edecek.

Spor Toto SüperLig'de şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdüren Trabzonspor, Gaziantepspor FK ile deplasmanda oynayacağı önemli maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibinin son antrenman kareleri ve detayları şöyle..

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Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

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Antrenmana, tedavisi devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı.

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Badou Ndiaye, Joao Pereira ile Majid Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.

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