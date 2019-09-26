Trabzonspor, Beşiktaş maçı için kolları sıvadı
TRABZONSPOR , Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından başladı
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür yer almadı.
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Onazi, Yusuf Sarı ve Fernandes ise doktor kontrolünde takımdan ayrı olarak çalıştı. Demir Grup Sivasspor maçında ağrıları nedeniyle oynamayan Daniel Sturridge ise 5 günlük aranın ardından sahaya çıktı
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Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra ikinci bölümde fizyoterapistler eşliğinde ayrı olarak topla çalışma yaptı.
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Antrenmanda pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynandı. Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.
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