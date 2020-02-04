Trabzonspor BB Erzurumspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig’de Fenerbahçe’yi yenerek şampiyonluk yolunda ciddi bir adım atan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş'ı eleyen BB Erzurumspor'u konuk etti. 90 dakika boyunca rakibine top göstermeyen Fırtına, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı öncesi yarı finalin kapısnı sonuna kadar araladı.
16. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde Sörloth düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
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26. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında, Sturridge ve kaleci Kayacan Erdoğan'ın müdahale edemediği top, konuk ekibin savunma oyuncusu Yusuf Acer'in kafasına çarparak ağlara gitti: 2-0.
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43. dakikada Ndiaye'nin pası sonrası ceza alanı ön çizgisinde Nwakaeme'nin plase vuruşunda, top kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gitti: 3-0.
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İlk yarı ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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