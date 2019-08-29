Trabzonspor AEK UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-1 galip geldiği karşılaşmanın rövanşında AEK'ye 2-0 yenilen bordo-mavililer, tarihinde üçüncü kez grup maçlarına katılma hakkı elde etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında AEK'ye 2-0 yenilmesine karşın turu geçen Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez gruplara kaldı.
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İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan bordo-mavililer, rövanşta sahasında 2-0 mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf oldu.
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Daha önce 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında gruplara kalan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı gösterdi.
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20 maç sonra yenildi
Trabzonspor'un yenilmezlik serisi AEK maçıyla sona erdi.
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