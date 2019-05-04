Trabzonlu demir ustası kendi otomobilini yaptı

Otomobili 22 günde tamamladığını söyleyen Yusuf Tülger, "Farklı bir şey yapmak istedim. Ön takımını ve fren aksamı normal araçlara benzer uyguladım. Boş zamanlarımda yaylada gezmeyi sevdiğim için minibüsümün arkasına sığacak şekilde yaptım. Yaylada indirip geziyorum. 3 yıl önce ayak bileklerim kırıldı. Şu an platin takılı olduğundan düz zeminde sıkıntım yok. Merdiven inip çıkmakta büyük zorluk yaşıyorum. Aracı tasarlarken pedal kısmını kendi ayaklarıma uygun yaptım" dedi.