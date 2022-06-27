Trabzon'dan renkli görüntüler! Yaylacılar gelin gibi süsledikleri inekleri ile yaylalarının yolunu tuttular

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ilki 2018 yılında düzenlenen ve pandemi nedeni ile 2 yıldır yapılamayan Akpınar Büyükoba Göç Festivali’nin 3.'sü Akpınar Mahallesi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin organizasyonu ile yapıldı.