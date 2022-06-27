Trabzon'dan renkli görüntüler! Yaylacılar gelin gibi süsledikleri inekleri ile yaylalarının yolunu tuttular
Trabzon Akçaabat'da Akpınar Büyükoba Göç Festival'i başladı. İneklerini gelin gibi süsleyen yaylacılar geleneksel kıyafetleri ile kemençe eşliğinde yaylalarının yolunu tuttular. Yaylacılar yoğun yağmura rağmen yaylalarını, köylerini, geleneklerini yeni kuşağa hatırlatmak için festival alanına buluştular.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ilki 2018 yılında düzenlenen ve pandemi nedeni ile 2 yıldır yapılamayan Akpınar Büyükoba Göç Festivali’nin 3.'sü Akpınar Mahallesi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin organizasyonu ile yapıldı.
Yoğun yağmur altında yapılan festivalde gelin gibi süsledikleri inekleri ile Büyükoba Yaylası'na doğru yola çıkan yaylacılar renkli görüntüler oluştururken, festivalin amacının geçmişten gelen geleneksel yayla göçünün yeni nesillere tanıtmak olduğu belirtildi.
Pendemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Akpınar Büyükoba Göç Festivali, yoğun yağmur altında yapılan yürüyüşün ardından festival alanına gelindi.
Burada günün anlam ve önemini belirtilen konuşmalar yapılırken festivale, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve vatandaşlar katıldı.