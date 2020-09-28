Trabzon'da yoğun bakım servisinde görevli! Seher Altuncu'nun 'maske izli' fotoğrafı sosyal medyayı salladı
TRABZON’da, yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, meslektaşlarının fedakarca çalışmasını, maske takmaktan yüzünde oluşan izlerin yansıdığı fotoğrafla gözler önüne serdi. Çalışma zorluğunun yüzüne yansıdığı sosyal medya paylaşımıyla övgü toplayan Altuncu, "Biri, 'Mustafa Kemal Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk' diye yazdı. Onore oldum, gururum okşandı. El üstünde tutulması gereken mesleklerden biriyiz” dedi.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, yakın zamanda yorucu geçen mesaisinin bitiminde, maske takmaktan yüzünde oluşan izlerin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımı kısa sürede tekrar paylaşan binlerce takipçi, Seher hemşirenin yanı sıra tüm sağlık çalışanlarına övgü dolu yorumlarda bulundu.
Saatlerce maske ve koruyucu elbise içinde mesai yapan meslektaşlarının yaşadığı zorlukları paylaşımıyla gözler önüne seren Seher hemşire, sosyal medyada beğeni toplayan fotoğrafın hikayesini Demirören Haber Ajansı’na anlattı.
"Zor süreçten geçiyoruz"
Zor ve yoğun bir süreçten geçildiğini söyleyen Seher Altuncu, "Yeni atamayım ama direkt kendimizi Covid’le mücadelenin içinde bulduk. Zorlu bir süreçten geçtik, hala da içindeyiz. Bütün ekibimizle birlikte bu zorlu dönemin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. 24 saatlik nöbetlerimiz oluyor, bu nöbette Covid Polikliniği'nde ve yoğun bakımda tulumların içinde çalışıyoruz. Bizim için gerçekten zorlu geçiyor, bazen saatlerce içeride kalmış oluyoruz.