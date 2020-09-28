Trabzon'da yoğun bakım servisinde görevli! Seher Altuncu'nun 'maske izli' fotoğrafı sosyal medyayı salladı

"Zor süreçten geçiyoruz"

Zor ve yoğun bir süreçten geçildiğini söyleyen Seher Altuncu, "Yeni atamayım ama direkt kendimizi Covid’le mücadelenin içinde bulduk. Zorlu bir süreçten geçtik, hala da içindeyiz. Bütün ekibimizle birlikte bu zorlu dönemin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. 24 saatlik nöbetlerimiz oluyor, bu nöbette Covid Polikliniği'nde ve yoğun bakımda tulumların içinde çalışıyoruz. Bizim için gerçekten zorlu geçiyor, bazen saatlerce içeride kalmış oluyoruz.