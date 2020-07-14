Trabzon'da Türk oba kültürünün yaşatıldığı kamp alanına turist ilgisi
TRABZON'un Maçka ilçesinde emekli polis Salih Kantarcı, deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki Livera Mahallesi'nde 15 dönümlük araziye kurduğu Türk oba kültürünü yansıtan 24 çadırlı kamp alanıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Kamp alanında, ziyaretçilere eski Türk oba kültürü yaşatılıyor. Tatilciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doğada kurulan ve şehirden uzak sosyal mesafeye uygun oba çadırlarına rağbet gösteriyor.
TRABZON'da emekli polis memuru girişimci Salih Kantarcı, Maçka ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki Livera Mahallesi'nde 15 dönümlük arazisine Türk oba kültürünü yansıtan 24 çadırlı kamp alanı kurdu.
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Kantarcı, kamp alanında yerli ve yabancı turistlere hizmet sunmaya başladı.
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Çam ağaçlarının arasında, doğayla iç içe, Türk oba kültürünün yaşatıldığı, Oğuz boylarının adlarının verildiği çadırlar, turistlerin yanı sıra doğa ve adrenalin tutkunlarının da ilgi odağı oluyor.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatilciler otellere gitmek yerine doğayla iç içe olmak için oba çadırlarına tercih ediyor.
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