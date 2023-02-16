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Trabzon'da tribünler tek yürek oldu

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Trabzon'da tribünler tek yürek oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un Basel'le oynayacağı maçta farklı takımları tutan taraftarlar bordo-mavilileri desteklemek için tribünde yerlerini aldı.

Trabzon'da tribünler tek yürek oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesinde Trabzonspor, Basel'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde konuk etti. Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından spor camiası adeta birleşti. Mücadele öncesinde birliktelik mesajları verildi.

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Trabzon'da tribünler tek yürek oldu

Tribünlerin desteği Trabzonspor'la
Tüm takımlara açık olan tribünlerde her takımdan taraftarlar yer aldı. Birlikte maç izleyen taraftarlar birliktelik mesajı verdi ve hep birlikte Trabzonspor'a destekte bulundu.

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Trabzon'da tribünler tek yürek oldu

Maç geliri depremzedelere verilecek
Trabzonspor'un daha önce yaptığı açıklamada karşılaşmadan elde edilecek bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Ayrıca bordo-mavili takım Basel maçı için hatıra bileti çıkarmıştı.

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Trabzon'da tribünler tek yürek oldu
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