Trabzon'da tribünler tek yürek oldu
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un Basel'le oynayacağı maçta farklı takımları tutan taraftarlar bordo-mavilileri desteklemek için tribünde yerlerini aldı.
UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesinde Trabzonspor, Basel'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde konuk etti. Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından spor camiası adeta birleşti. Mücadele öncesinde birliktelik mesajları verildi.
Tribünlerin desteği Trabzonspor'la
Tüm takımlara açık olan tribünlerde her takımdan taraftarlar yer aldı. Birlikte maç izleyen taraftarlar birliktelik mesajı verdi ve hep birlikte Trabzonspor'a destekte bulundu.
Maç geliri depremzedelere verilecek
Trabzonspor'un daha önce yaptığı açıklamada karşılaşmadan elde edilecek bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Ayrıca bordo-mavili takım Basel maçı için hatıra bileti çıkarmıştı.