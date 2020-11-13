Trabzon'da toprağa gömüldü haberi yayıldı! Karış karış yerini arıyorlar

Kuşun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde avcılar tarafından vurularak telef edildiği ve toprağa gömüldüğü iddia edildi. Kuş gözlemcisi Emin Yurtçuoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız yakalı toy, Türkiye'den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk. Üzerinde az miktarda saçma ve kanadında kan izleri var. Üzgünüm" dedi.