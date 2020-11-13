Trabzon'da toprağa gömüldü haberi yayıldı! Karış karış yerini arıyorlar
TRABZON'da yorgun bulunup, bakımı yapılarak doğaya salındıktan sonra Yozgat'ta avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunun ölüsünü bulmak için çalışma başlatıldı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu’da nesli tükendiği düşünülen, en son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, geçen 20 Ekim'de Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bitkin halde bulundu.
Yakalı toy kuşu, kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kazakistan'da üretilip sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen kuş, tedavi edildikten sonra 15 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı.
Kuşun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde avcılar tarafından vurularak telef edildiği ve toprağa gömüldüğü iddia edildi. Kuş gözlemcisi Emin Yurtçuoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız yakalı toy, Türkiye'den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk. Üzerinde az miktarda saçma ve kanadında kan izleri var. Üzgünüm" dedi.