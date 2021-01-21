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Trabzon'da 'Taksi' filminin arabasını görenler şaştı kaldı! Etkilendi aynısını yaptı

TRABZON'da 'Taksi' filmindeki meşhur otomobili yollarda görenler şaşırıyor. Kadın-erkek herkesin dikkatini çeken otomobille fotoğraf çektirmek için adeta yarış var.

1998 yılından itibaren seri halinde vizyona giren Fransa yapımı 'Taksi' filminde izleyenlerin en çok dikkati çeken otomobilin benzeri Trabzon'da yapıldı. 

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 Modifiyesi ile dikkatlerin üzerine çeken otomobilden etkilenen Trabzonlu Fatih Malkoç (28) hayalini gerçekleştirmek için Peugeot markasının 406 modelini satın aldı.

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Operatör olarak çalışan Malkoç boş kaldığı zamanlarda filmdeki otomobilin benzerini yapmak için işe koyuldu.

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Taksi filmindeki fotoğraflara bakarak deneme yanılma yönetimiyle otomobilin ön tamponunu yapmayı başaran Malkoç, filmdeki bütün detayları toplamayı unutmadı. 

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