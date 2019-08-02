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Trabzon’da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü! Hayat felç oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzon’da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü! Hayat felç oldu

Trabzon’da bu sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında Ortahisar ilçesinin doğu kesimindeki yollar göle döndü.

Trabzon’da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü! Hayat felç oldu - Sayfa 1

Pelitli ve havalimanı mevkiinde etkili olan yağış sonrasında havalimanına giden yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerleyebildi. Trafik durma noktasına gelirken, trafik polisleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba sarfetti.

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Trabzon’da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü! Hayat felç oldu - Sayfa 2

Yağışların gün boyu etkili olması beklenirken, Karayolları ekipleri bölgedeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor. 

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Trabzon’da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü! Hayat felç oldu - Sayfa 3
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Trabzon’da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü! Hayat felç oldu - Sayfa 4
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