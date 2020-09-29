Trabzon'da pistten çıkan uçağın kaderi: Çöplüğün arasında çürümeye başladı

İlçede yaşayan Ömer Aksu, “Bundan önceki başkanımız uçağı restoran ya da kafeterya yapmayı planlıyordu. İnsanlar burada oturup yemek yiyecek, çay içecekti. Ama görüldüğü gibi terk edildi, çürüyor. Satılmasına karşıyım, değerlendirilmesi kanaatindeyim. İlçeye bir katkı sağlanmış olur” dedi.