Trabzon'da pistten çıkan uçağın kaderi: Çöplüğün arasında çürümeye başladı
TRABZON Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, kaderine terk edildi. Daha öne restoran yapılacağı belirtilen uçak çürürken kentte tartışma konusu oldu. Bazıları uçağın kaldırılması gerektiğini savunurken, bazıları değerlendirilmesini yönünde fikir sahibi.
Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018 günü yaşanan kazada, Ankara-Trabzon seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplandı. 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın ölümden döndüğü kazanın ardından uçağın yeniden uçamayacağına karar verildi.
Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın restoran ya da kafeye dönüştürülmesi planlandı. Uçak, özel hazırlanan vinç ve TIR yardımıyla, Yomra ilçesine götürülerek, pazar yerine koyuldu. Ancak Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, aradan geçen zamanda kaderine terk edildi.
Bazılarına göre 'görüntü kirliliği'
35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, pazar alanındaki hafriyat ve çöpler arasında çürümeye başladı. Kapıları sacla kapatılan uçağın çevresinde metrelerce uzunluğunda otlar yükseldi. İlçe sakinlerinden bazıları hurda uçağın görüntü kirliliğine neden olduğunu belirterek, pazar yerinden kaldırılmasını isterken, bazıları ise yeni bir projeyle değerlendirilmesini istiyor.
İlçede yaşayan Ömer Aksu, “Bundan önceki başkanımız uçağı restoran ya da kafeterya yapmayı planlıyordu. İnsanlar burada oturup yemek yiyecek, çay içecekti. Ama görüldüğü gibi terk edildi, çürüyor. Satılmasına karşıyım, değerlendirilmesi kanaatindeyim. İlçeye bir katkı sağlanmış olur” dedi.