Trabzon'da maskesini takan ormana dalıp göktaşı aradı
TRABZON’da meteor (Göktaşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık hüzmesi, heyecanlandırdı. Düzköy ilçesindeki Şahinkaya Dağı eteklerine gelenler, düştüğü iddia edilen gök taşı ya da parçalarını aramaya başladı.
Türkiye’de önceki gün akşam saatlerinde Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı.
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Gök Taşı (Meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı kişiler, Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Şahinkaya Dağı eteklerine gelerek düştüğü iddia edilen Gök Taşı ya da parçalarını aramaya başladı.
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Arazi ve ormanlık alanlarda arama yapanlar, çukurla karşılaştı.
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Bir an heyecanlanan kişiler, yaptığı inceleme sonucu çukurun,kopan ağaç köküne ait olduğunu belirledi.
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