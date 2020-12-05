Trabzon'da karantinayı duyan mahalleden apar topar kaçtı

Akçaabat ilçesinde vaka ve temaslı sayısı artışı yaşanan 620 haneli, 1275 nüfuslu Adacık Mahallesi de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ikinci bir emre kadar dün akşam saat 21.00'den itibaren geçerli olmak üzere karantinaya alındı. Ancak yaklaşık 3 saat önce duyurulan kararı öğrenen mahallelilerden bazıları, erkenden apar topar kaçtı.