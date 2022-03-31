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Trabzon'da heyelan kabusu! Onlarca ev boşaltıldı

Anadolu Ajansı
Trabzon'da heyelan kabusu! Onlarca ev boşaltıldı

TRABZON'un Düzköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 27 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Trabzon'da heyelan kabusu! Onlarca ev boşaltıldı

TRABZON'un Düzköy ilçesine bağlı Gülcana Mahallesi'nde kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelanlar oluştu.

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Trabzon'da heyelan kabusu! Onlarca ev boşaltıldı

Heyelanlar nedeniyle Gülcana Mahallesi'ndeki bazı binalarda hasar oluştu, toprağın kaydığı Alazlı Mahallesi'ndeki 27 bina da gece saatlerinde tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Trabzon'da heyelan kabusu! Onlarca ev boşaltıldı

Evleri boşaltılan vatandaşlar geceyi komşu ve akrabalarında geçirirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, belediye ve jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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Trabzon'da heyelan kabusu! Onlarca ev boşaltıldı

Alazlı Mahallesi sakinlerinden Refiye Kurt, gece hayvanlarını alarak komşularının yanında kaldığını söyledi.

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