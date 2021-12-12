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Trabzon'da eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza

Trabzon'da eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza

TRABZON'da kavga ettiği eşi Y.E.'ye öfkelenen M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Beyninde ödem oluştuğu tespit edilen kedi tedavi altına alınırken, M.E.'ye hayvana şiddet uygulamaktan 1500 TL idari para cezası uygulandı.

Trabzon'da eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza

Olay, 7 Aralık'ta Ortahisar ilçesinde yaşandı. Eşi Y.E. ile tartışan M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine komşuların ihbarı ile eve polis ekibi sevk edildi. 

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Trabzon'da eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza

M.E. evden kaçarken eşi Y.E. şikayetçi oldu. Yaralı kedi ise komşuların yardımıyla veteriner kliniğine götürüldü. Başına aldığı darbe sonucu beyninde ödem oluştuğu belirlenen hayvan tedavi altına alındı. 

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Trabzon'da eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza

Polis tarafından gözaltına alınan M.E.'ye kediye şiddet uygulamaktan 1500 TL idari para cezası uygulandı.

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Trabzon'da eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Scottish Fold cinsi kedinin narin ve değerli olduğunu söyledi.

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