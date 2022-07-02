BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05

Trabzon'da cenazeye yolunda feci kaza! Evin çatısına düştü yaralılar var

Trabzon'da cenazeye yolunda feci kaza! Evin çatısına düştü yaralılar var

TRABZON’un Şalpazarı ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan minibüs freninin boşalması sonucu kontrol çıkarak yol kenarındaki evin çatısına düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Trabzon'da cenazeye yolunda feci kaza! Evin çatısına düştü yaralılar var

Ahmet K. yönetimindeki 61 PD 790 plakalı minibüs, seyir halinde iken ilçenin Simenli mahallesinde freninin boşalması ile sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak evin çatısına düştü. 

14
Trabzon'da cenazeye yolunda feci kaza! Evin çatısına düştü yaralılar var

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılırken, minibüstekilerin vefat eden Şalpazarı MHP İlçe Başkanı Ömer Özdin’in cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

24
Trabzon'da cenazeye yolunda feci kaza! Evin çatısına düştü yaralılar var
34
Trabzon'da cenazeye yolunda feci kaza! Evin çatısına düştü yaralılar var
44