Trabzon'da cenazeye yolunda feci kaza! Evin çatısına düştü yaralılar var

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılırken, minibüstekilerin vefat eden Şalpazarı MHP İlçe Başkanı Ömer Özdin’in cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.