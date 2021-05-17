Trabzon’da 8 yapay Uzungöl’ün ilki tamamlandı duyan oraya koşuyor
DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda artan turizm potansiyeli üzerine talebi karşılayamaz hale gelen Uzungöl Turizm Merkezi’ne alternatif yeni yerler için çalışma başlatıldı. Kentte, yapay göllerin yer alacağı 8 yeni turizm merkezi kuruluyor. İlk yapay göl, Düzköy ilçesi Hırsafa Yaylası’nda oluşturuldu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda artan turizm potansiyeli üzerine talebi karşılayamaz hale gelen Uzungöl Turizm Merkezi’ne alternatif yeni yerler için çalışma başlatıldı. Alternatif bölge arayışına giren kurumlar belirlenecek yerleri mera, arkeolojik sit ile ulaşım ve diğer özellikleri bakımından ayrıntılı araştırdı. Kentte, yapay göllerin yer alacağı 8 yeni turizm merkezi kurulması için adım atıldı
. İlk yapay göl, Düzköy ilçesi Hırsafa Yaylası’nda oluşturuldu. Hayvan içme suyu ve rekreasyon amaçlı kullanılacak, 108 metre uzunluğundaki göl, 30 bin metreküp su tutacak.
Sırada 7 göl daha var
İkinci yapay göl ise her yıl nisan ayında 'mavi yıldız' çiçeğinin açtığı Kadıralak Yaylası’nda yapılacak. Devlet Su İşleri 22’nci Bölge Müdürlüğü’nce diğer yapay göller ise Akçaabat Hıdırnebi, Uçarsu, Düzköy Beypınarı, Köprübaşı Barma, Şalpazarı Gökçeköy ve Sandıklı yaylalarında oluşturulacak. Yeni alanlarda kaçak ve gelişigüzel yapılaşmanın önlenmesi için Koruma İmar Planları da hazırlanıyor.
‘Uzungöl gibi bir yer oldu'
Hırsafa Göleti’nin muhteşem bir doğa içerisinde yer aldığına dikkat çeken Arif Emre Elmas, “Buraya daha önce şenliklerde gelmiştim. O zamanlarda böyle bir oluşum yoktu. Şimdi geldiğimizde çok farklı bir manzara ile karşılaşmış olduk. Burası muhteşem bir doğaya sahip. Gezilip görülebilecek bir yer. Pandemi var diye biraz sakin. Uzungöl gibi bir yer oldu. Uzungöl’le burayı kıyaslamak mümkün değil ama şehir merkezine daha yakın. İyi bir alternatif oldu” diye konuştu.