Trabzon’da 8 yapay Uzungöl’ün ilki tamamlandı duyan oraya koşuyor

‘Uzungöl gibi bir yer oldu'

Hırsafa Göleti’nin muhteşem bir doğa içerisinde yer aldığına dikkat çeken Arif Emre Elmas, “Buraya daha önce şenliklerde gelmiştim. O zamanlarda böyle bir oluşum yoktu. Şimdi geldiğimizde çok farklı bir manzara ile karşılaşmış olduk. Burası muhteşem bir doğaya sahip. Gezilip görülebilecek bir yer. Pandemi var diye biraz sakin. Uzungöl gibi bir yer oldu. Uzungöl’le burayı kıyaslamak mümkün değil ama şehir merkezine daha yakın. İyi bir alternatif oldu” diye konuştu.