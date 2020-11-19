Trabzon'da 8 mezar bulundu herkesi heyecan sardı! İkinci kazı başlıyor
TRABZON’un Akçaabat ilçesinde Bizans dönemine ait 8 mezarda iskeletler bulunması herkesi heyecanlandırdı. Akçakale Kalesi'ndeki kazı çalışmalarının ikinci bölümü başlayacak.
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi'nde 900 yılın üzerinde tarihi geçmişe sahip olan Akçakale Kalesi’ndeki kazı çalışmalarının ikinci bölümü başlayacak.
1100-1200 yılları arasında Bizanslılar tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlanılan kalede 2017 yılında Akçaabat Belediyesi tarafından yapılan kazı çalışmalarında kalenin 1468 yılında Osmanlı yönetimine geçtiği ve 1900’lü yılların başlarına kadar kullanıldığı tespit edildi.
8 kişilik bir ekip tarafından yürütülen kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait 8 mezar ve bu mezarlara ait iskeletler, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ve seramik parçaları ile 19. yüzyıla ait bir top bulunurken, kalenin son günlerindeki çalışmalarında bir de kilise bulundu.
Akçakale Kalesi'nde gerçekleşen kazı çalışmalarının en önemli buluntusu tek nefli kilise olurken, kazı çalışmalarının ikinci bölümünde kalenin aslının nasıl olduğu tespit edilecek.