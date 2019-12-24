Trabzon'da 26 noktada orman yangını! Kriz masası kuruldu
TRABZON'un 10 ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde 26 farklı noktada çıkan yangında 5 ev küle döndü. Valilik kriz masası oluşturdu.
Trabzon'da 10 ilçede, 26 farklı noktada orman yangını çıktı. Çaykara ilçesi Ulucami mahallesinde çıkan orman yangının sıçradığı Abdurrahman ve İlyas Bahadır'a ait 2 ev yandı.
Arsin ilçesi Güneyce mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle yayılarak büyüdü. Yangına Trabzon'un yanı sıra çevre illerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu ve alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yangında 3 evin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Trabzon'da akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınları üzerine Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.