Trabzon'da 150 yıllık tarihi çeşme çalındı
TRABZON Vakfıkebir-Tonya yolu üzerindeki 150 yıllık tarihi çeşme çalındı. Çeşmenin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başattı.
TRABZON Vakfıkebir-Tonya yolu üzerindeki tarihi çeşmenin yerinde olmadığını fark eden Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, durumu jandarmaya bildirdi.
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Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tescil edilen çeşmenin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çevredeki KGYS ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli araç ve kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, AA muhabirine, taştan yapılmış çeşmede Osmanlıca yazıların yer aldığını belirterek, çeşmenin restore edilmesinin planlandığını söyledi.
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