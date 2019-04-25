Trabzon'da 14 gündür aranan Liseli Emel'in denizde cesedi bulundu

Balıklı Mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, denizde bir ceset olduğunu fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Emel Aktaş'a ait olduğu belirlendi.