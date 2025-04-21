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Trabzon Ortahisar'da zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Trabzon Ortahisar'da zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Trabzon Ortahisar'da zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi'ndeki güzergahta, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Trabzon Ortahisar'da zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Trabzon Ortahisar'da zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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Trabzon Ortahisar'da zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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