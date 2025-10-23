Toyota'nın efsane modeli Land Cruiser küçüldü! Fiyatı da düştü
Japon devi Toyota, merakla beklenen mini Land Cruiser'ı tanıttı. Land Cruiser küçüldü! Fiyatı da düştü
Toyota, dev arazi aracı Land Cruiser'ın küçük yeni bir versiyonunu tanıttı."Land Cruiser FJ" olarak isimlendirilen otomobil, genel olarak normal Land Cruiser'la neredeyse aynı.
4,57 metre uzunluğunda, 1,85 metre yüksekliğinde ve 1,96 metre genişliğinde olan Toyota Land Cruiser FJ, tasarımıyla orijinal Land Cruiser modelini andırıyor.Keskin hatlara sahip olan otomobilin ön kısmında LED destekli ve yuvarlak yapılı farlar, arka kısımda ise C harfini anımsatan aydınlatmalar görüyoruz.
Otomobilin iç kısmına baktığımız zaman da orijinal Toyota Land Cruiser modeli ile önemli benzerlikler görüyoruz.
Orta kısımda oldukça büyük bir bilgi-eğlence ekranının yer aldığı Land Cruiser FJ, tam dijital gösterge ekranı, klasik bir vites topuzu ve genel olarak sade bir kabinle gelecek.Toyota'nın yeni aracında 2.7 litrelik dört silindirli motor bulunuyor.