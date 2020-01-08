Toyota Fuji Dağı eteklerinde 2021'de geleceğin şehrini inşa edeceğini duyurdu

Woven City isimli şehir, sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosisteme sahip olacak. Canlı bir laboratuvar olarak değerlendirilen Woven City, burada kalan sakinlerin yanı sıra otonomi, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştiren ve test eden araştırmacılara hizmet verecek.