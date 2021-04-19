Toyota elektrikli C segmenti SUV modelini tanıttı göz kamaştırdı

- Aracın özellikleri



Açıklamaya göre, sadece bir araçtan daha fazlası olan Toyota bZ4X Konsepti, aynı zamanda tüm yolculukları daha konforlu hale getiriyor ve insanların keyif alacakları bir araç yaratmanın önünü açıyor.

Büyük bir D segmenti kadar geniş olan Toyota bZ4X Konsepti, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen yeni e-TNGA modüler platformu üzerine yapıldı. Aracın çevreci profili, aynı zamanda aracın üzerinde bulunan ve menzili artıran solar şarj sistemiyle güçlendiriliyor. Toyota'nın hibrit ve dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen hibrit araçları için geliştirdiği batarya teknolojisinin getirdiği kapsamlı deneyim sayesinde Toyota bZ4X Konsepti için kullanılan daha büyük, daha güçlü batarya, yüksek güvenilirlik, kalıcı performansı ve soğuk iklimlerde dahi sürüş menzilini koruyacak şekilde geliştirildi.