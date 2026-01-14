Toyota Avrupa 2025'te 1 milyonun üzerinde araç sattı

Markanın en çok tercih edilen modelleri 200 bin 477 adetle Yaris Cross, 167 bin adetle Yaris ve Türkiye'de üretilen 143 bin adetle Toyota C-HR oldu. Toyota C-HR Plug-in Hybrid satışları 39 bin 547 adede ulaşırken, yine Türkiye'de üretilen Toyota Corolla Sedan'ın satışları 62 binin üzerine çıktı.