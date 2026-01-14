Toyota Avrupa 2025'te 1 milyonun üzerinde araç sattı
Toyota Avrupa, geçen yıl 1 milyon 229 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdi.Markanın en çok tercih edilen modelleri 200 bin 477 adetle Yaris Cross, 167 bin adetle Yaris ve Türkiye'de üretilen 143 bin adetle Toyota C-HR oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Avrupa'nın toplam satışları içinde elektrifikasyona sahip araçların payı yüzde 77'ye yükseldi. Tamamen elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 46 artarken, şarj edilebilir hibrit araç satışları yüzde 76, hibrit araç satışları ise yüzde 3 artış gösterdi.
Çoklu mobilite stratejisiyle farklı müşteri beklentilerine uygun çözümler sunmayı sürdüren Toyota'nın bu büyümesinin, Karbon dioksit (CO2) emisyonlarının daha hızlı düşürülmesine katkı sağlıyor.
Toyota, marka bazında ise 2025 Ocak-Aralık döneminde Avrupa satışlarını yüzde 5 artırarak, yaklaşık 1 milyon 144 bin adede çıkardı. Bu performansla Toyota, üst üste beşinci kez Avrupa'nın en çok tercih edilen ikinci markası olma konumunu korudu.
Toyota C-HR Plug-in Hybrid satışları 39 bin 547 adede ulaşırken, yine Türkiye'de üretilen Toyota Corolla Sedan'ın satışları 62 binin üzerine çıktı.