Tottenham Ajax'ı uzatmada yıktı bir mucize daha gerçek oldu
Liverpool'un Barcelona'yı elemesinin ardından Tottenham, 1-0 kaybettikleri maçın rövanşında Ajax'ı 3-2 mağlup ederek bir mucizeye imza attı. Finalde Liverpool-Tottenham karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Ajax, deplasmandaki ilk maçta 1-0 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırladı.
Ajax ilk yarıyı önde kapadı: Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 5. dakikada Matthijs De Ligt'in golüyle 1-0 öne geçti. Hollanda ekibi 36. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Tottenham Lucas Moura'yla ümitlendi: Finale çıkabilmek için 45 dakika içinde yemeden üç gol bulması gereken Tottenham, 55. dakikada Lucas Moura'nın golüyle umutlandı. Moura 59. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı.
Tottenham'ı finale taşıdı: Final bileti için bir gol daha bulması gereken Tottenham, kalan dakikalarda baskısını artırdı. Tottenham final için aradığı golü uzatma anlarında buldu. Lucas Moura 90+5'te attığı golle Tottenham'ı finale taşıyan isim oldu.